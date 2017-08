Asus julkaisi hybridikannettavia, kaksi "maailman ohuinta"

Asus on esitellyt tänään Berliinin IFA-messuilla uusia tietokoneita. Asus uudisti Flip-mallistoa oikein toden teolla, mutta kenties merkittävimmät uutuudet ovat omissa kategorioissaan maailman ohuimmat hybridikannettavat.

Vain 13,9 millin paksuinen ZenBook Flip 14 (yllä) on Asusin mukaan ohuin 2-in-1-kannettava erillisellä näytönohjaimella koko maailmassa. Painoakaan ei ole kuin 1,4 kiloa ja koska kyseessä on Flip-malli eli hybridiläppäri, niin sen näyttö kääntyy täyden ympyrän aina taakse, jolloin sitä voi käyttää tabletin tavoin. Flip 14 sisältää tietysti 14 tuumaisen kosketusnäytön, mutta Asusin mukaan laite on 13 tuumaisen kokoinen, kiitos ohuiden reunusten.Tarjolle tulee myös sisarmalli, Flip 15, joka sisältää perinteisemmän 15,6 tuuman näytön, jonka resoluutio on joko Full HD tai 4K. Tähän malliin on saatu mahdutettua parempi grafiikkasuoritin, Nvidian GTX 1050. Hintaa laitteilla on alkaen n. 800 euroa (Flip 14) ja 900 euroa (Flip 15).Hybridilaitteet eivät tosin lopu lainkaan tähän. ZenBookin Flip (alla, vasemmalla) mallistoon tuotiin myös Flip S, joka on väitetysti myös maailman ohuin kategoriassaan. Tämä kategoria on hybridiläppärit ylipäänsä (olipa sisällä millainen näytönohjain tahansa). Kyseessä on siis 10,9 millillä ohuin kaikista hybridiläppäreistä, kertoo Asus. Painoakin on vain 1,1 kiloa. Jotta Asua on saanut tehtyä laitteesta näin ohuen, niin se on joutunut sisällyttämään näppäimistön, joka avautuu täysin vasta kun laitteen näyttö on avattu 135 astetta.Näiden lisäksi tarjolle tulee edullisempi hybridiläppäri VivoBook Flip 14 (yllä, oikealla), joka tarjoaa vain 400 euron hintaan kääntyvän näytön, mutta luonnollisesti tekniikasta ja muun muassa koosta joutuu karsimaan melkoisesti.