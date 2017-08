Tiesitkö mikä on maailman yleisin tietokoneen näytön resoluutio?

1366 x 768 -resoluutio nousi maailman suosituimmaksi näyttöjen tarkkuudeksi. Viisi vuotta sitten uutisoitiin miten tietokoneiden näyttöjen tarkkuudessa oli syntynyt uusi kuningas, kun-resoluutio nousi maailman suosituimmaksi näyttöjen tarkkuudeksi.

Suosituimmat näytön resoluutiot maailmassa - heinäkuu 2017

Suosituimmat näytön resoluutiot Suomessa

Suosituimmat näytön resoluutiot Suomessa - heinäkuu 2017

Puolen vuosikymmenen aikana mobiililaitteissa on nähty valtava kilpajuoksu aina vain tarkempien näyttöjen perään, mutta tietokoneissa tilastojen kehitys on pysähtynyt kuin seinään. Heinäkuun 2017 tilastojen mukaan tietokonenäyttöjen yleisin tarkkuus on edelleen täsmälleen sama kuin puoli vuosikymmentä takaperin.tarkkuus löytyy 29,81 prosentista tietokoneista. Kakkosena on FullHD elija kolmossijaa pitää näiden välimuoto, eliSuomessa tilastot ovat sentään vähän paremmalla tolalla ja ykkösenä keikkuukin samaisen tilastoyhtiön mukaan FullHD eli, vajaan neljänneksen markkinaosuudella. Kakkosena täälläkin on maailman ykkönen eliOnkin mielenkiintoista nähdä, tullaanko tietokoneissa lopulta koskaan tilanteeseen, jossa näyttöjen tarkkuus olisi yhtä merkittävä kilpailukohde kuin mobiililaitteissa. Toistaiseksi näyttää siltä, että 4K-näytöistä puhuminen on utopiaa, kun iso osa maailman tietokoneista käyttää edelleen FullHD:takin heikompaa resoluutiota.