Intel paljasti ensimmäiset kahdeksannen sukupolven Core-prosessorit

Intel on esitellyt kahdeksannen sukupolven Core-prosessorinsa. Vaikka kyseessä on Intelin tuotelinjastolla uuden sukupolven tuote, niin käytännössä erot edelliseen seitsemänteen sukupolveen ovat pienet.



Kahdeksas sukupolvi korkattiin 15 watin U-malliston mobiilipiireillä, joissa uutta on lähinnä korkeammat kellotaajuudet ja suoritinytimien määrän kasvaminen kahdesta neljään. Intel markkinoi kuitenkin suorittimien tuovan 30 prosentin suorituskykyparannuksen vastaaviin seitsemännen sukupolven piireihin verrattuna, mutta SYSMarkilla mitatut tulokset selittyvät suurimmaksi osaksi juuri ytimien määrän ja kellotaajuuden kasvattamiselle.



Arkkitehtuurillisesti muutoksia Kaby Lakeen verrattuna on vähän ja Intel puhuukin arkkitehtuurista Kaby Lake refresh -nimellä. Piirin on valmistettu 14 nm+ -tekniikalla.



Intelin odotetaan esittelevän kahdeksannen sukupolven työpöytäprosessorit myöhemmin tänä syksynä.