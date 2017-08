Intel paljasti – Ice Lake valmistetaan uudella prosessilla

Intel paljasti verkkosivuillaan julkaistussa lyhyessä infosivulla, että elokuussa julkaistavan kahdeksannen sukupolven Core-suorittimien seuraajaksi on kehitteillä uusi Ice Lake -mikroarkkitehtuuri. Tämä ei ole sinänsä uutta tietoa, mutta paljasti verkkosivuillaan julkaistussa lyhyessä infosivulla, että elokuussa julkaistavan kahdeksannen sukupolven Core-suorittimien seuraajaksi on kehitteillä uusi Ice Lake -mikroarkkitehtuuri. Tämä ei ole sinänsä uutta tietoa, mutta Intel kertoo myös käyttävänsä 10 nm+ -tuotantotekniikkaa uusien prosessoreiden valmistuksessa.

Elokuun 21. päivänä Intel esittelee uudet Coffee Lake -sukupolven Core-suorittimet ja ensi vuonna vuorossa on Cannonlake-piirit, joissa käytetään Skylake-pohjaista mikroarkkitehtuuria mutta ne valmistetaan ensimmäistä kertaa Intelin historiassa 10 nanometrin prosessilla. Intelin verkkosivuilla julkaistu viesti herättää kysymyksiä lähinnä 10 nm:n ja 10 nm+:n eroista.Ice Lake -pohjaiset prosessorit voidaan siis valmistaa jollakin tapaa parannetulla 10 nm:n prosessilla.Suoritinmarkkinoiden ylemmässä hintaluokassa on ollut kesän aikana kuhinaa, sillä Intel esitteli uudet Core-X-tehoprosessorit toukokuussa ja AMD on nyt tuomassa 16-ytimisen Threadripper 1950X -prosessorin markkinoille ja lupaa sen olevan maailman nopein työpöytäprosessori.