Suomalaisväriä sisältävä Team Liquid voitti yli 10 miljoonaa dollaria

Viime viikolla Seattlessa käydyn The International -peliturnauksen finaalin voitti Team Liquid. Suomalaisittain Dota 2 -strategiapeliturnauksen voitto on siinä mielessä mielenkiintoinen, että Team Liquidin yksi pelaajista on 22-vuotias Lasse Urpalainen (Matumbaman).



Koko turnauksen palkintopotti on noin 24 miljoonaa dollaria, mistä 10 806 301 dollaria pokkaa turnauksen voittanut Team Liquid, joka jakaa palkintopottinsa viiden pelaajan kesken. Finaalissa Team Liquid päihitti Newbeen voitoin 3-0.



Team Liquidin tie loppuotteluun ei mennyt helpoimman kautta, sillä finaalipaikka aukesi häviäjien kaavion kautta. Joukkue hävisi pudotuspelien ensimmäisen ottelun, mutta häviäjien kaaviossa joukkue voitto viisi ottelua peräkkäin ja lopuksi vielä finaalinkin.



Finaaliottelun lopputunnelmat on katsottavissa jutun lopussa: