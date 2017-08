Windows 10:stä tulee uusi versio – Tarkoitettu todellisille tehokäyttäjille

Microsoft on esitellyt uuden Windows 10 -version, joka on tarkoitettu kovimmille ammattikäyttäjille. Uusi Windows 10 Pro for Workstations on nimensä mukaisesti tarkoitettu järjestelmiin, joissa tehdään todellista tuottavaa työtä.



Ohjelmistojätti on yksinkertaistaistanut Windows 10 Pro for Workstationsin eroavaisuudet neljäksi pääkohdaksi. Ensimmäinen on ReFS-tiedostojärjestelmä, joka tarjoaa käyttäjälleen "pilvitason" vastustuskyvyn datavirheiden varalta ja se pystyy käsittelemään massiivisiakin tiedostoasemia. ReFS:stä löytyy lisäksi virheiden automaattinen korjaus.



Toinen myyntivaltti on tuki uudelle NVDIMM-N-muistiteknologialle, joka tarjoaa erittäin nopeat kirjoitus- ja lukunopeudet, vaikka kyseessä onkin haihtumaton muistityyppi eli muistiin tallennettu tieto ei häviä virtojen häviämisestä huolimatta. Kolmas pääominaisuus on nopean tiedostojakamisen työpisteiden välillä mahdollistava SMB Direct -jako-ominaisuus.



Viimeisenä muttei vähäisempänä uudistuksena on laajennettu rautatuki. Workstations-käyttäjät voivat asentaa koneeseen parhaimmillaan neljä Intel Xeon- tai AMD Opteron -suoritinta (aiemmin vain kaksi). Muistia järjestelmä tukee kuuteen teratavuun asti (aiemmin 4 teratavua).