AMD paljasti Threadripper-suorittimien hinnat ja julkaisupäivän

Uusien Radeon Vega-näytönohjainten ohella AMD julkaisee elokuussa myös uudet 8-16 ytimellä varustetut Threadripper-suorittimet kilpailemaan Intelin Skylake-X-alustan kanssa.



Anandtech vertasi AMD:n julkaisemia Cinebench-tuloksia ennen virallista julkaisua

Ensimmäiset Threadripper-suorittimet ovat 16-ytiminen lippulaivamalli 1950X ja 12-ytiminen 1920X, ja niiden julkaisu tapahtuu 10. elokuuta. Tarjolle tulee myös 8-ytiminen 1900X 31. elokuuta. Hinnat suorittimille ovat $999, $799 ja $549.Threadripper-alustan ensimmäiset suorittimet ja emolevyt tulevat myyntiin 10. elokuuta tapahtuvan julkaisun myötä maailmanlaajuisesti. AMD on jo esitellyt Threadripper-suoritinten myyntipakkausta, jonka mukana ei tule jäähdytintä, vaan sen sijaan tarjolla on Torx-ruuvimeisseli suoritinkannan avaamista varten. Koska Threadripperin TDP on peräti 180 W, tarjolle tulee myös useita nestejäähdytysvaihtoehtoja, ja useimmat nykyiset coolerit eivät tule toimimaan uuden kannan kanssa sen suuren koon takia. Threadripperin yli 4000 pinniä sisältävän suorittimen lämpölevittäjä on jo niin kookas, että monien pienempien jäähdyttimien kanta ei ole riittävän suuri.X399-alustan emolevyt tukevat Threadripperin nelikanavaista muistiohjainta, ja koska TR tukee myös peräti 64 PCIe-linjaa kaikkien suoritinmallien osalta, tarjolla on myös emolevyjä usealla 16x PCIe-korttipaikalla. Käytännössä kaikki mallit ovat ATX- tai E-ATX-mallia, ja pienempiä mITX- tai mATX-malleja ei ole toistaiseksi tulossa. Hintojen arvioidaan liikkuvan 300-600 dollarin välimaastossa.Threadripper-suoritinten suorituskykyä ei ole vielä virallisesti paljastettu, mutta nykyisten Ryzen-mallien ja uusien TR-suoritinten speksien perusteella AMD tulee kilpailemaan erittäin hyvin Intelin nykyisiä HEDT-suorittimia vastaan sovelluksissa jotka skaalautuvat hyvin 32 säikeelle. Pelikäytössä Threadripper ei todennäköisesti yllä Intelin tasolle, mutta useampi ydin mahdollistaa luonnollisesti sulavamman moniajon sitä tarvitseville.AMD hyödyntää Threadripperissä ilmeisesti samaa pakkausta kuin palvelinpuolen EPYC-suorittimien osalta, eli lämmönlevittäjän alta paljastuu neljä piisirua. Näistä kuitenkin vain kaksi on käytössä Threadripperissä, ja tiedossa ei ole aikooko AMD pitää myyntimalleissa ylimääräisiä siruja vai onko neljän sirun piirit vain aikaisia Engineering Sample -malleja. Todennäköisesti ylimääräiset piirit eivät olekaan aitoja piirejä vaan tyhjiä lastuja pitämässä yllä suoritinpakkauksen rakennetta. Vaikka lopullisissa myyntimalleissa piirejä olisikin vain kaksi, kookkaampi kanta mahdollistaa kuitenkin 32-ytimiset mallit tulevaisuudessa.