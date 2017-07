AMD julkisti viimein RX VEGA -näytönohjaimet

Pitkään odotetut AMD:n Radeon RX VEGA -sarjan näytönohjaimet julkaistaan virallisesti 14. elokuuta arvostelujen kera, mutta korttien pääspeksit ja hinnat julkistettiin jo eilen.

vastaa ominaisuuksiltaan pitkälti aiemmin julkaistua Vega Frontier Edition -korttia, mutta käytössä on vain 8 gigatavua HBM2-muistia. Nimensä mukaisesti 64 CU-laskentayksikköä sisältävä kortti asettuu kilpailemaan Nvidian GeForce GTX 1080 -näytönohjainta vastaan, ja perusmallilla suositushintaa tulee olemaan $499, eli sama kuin GTX 1080:n suositushinta.AMD julkaisee Vega 64 -kortista myös nestejäähdytetyn version, sekä alumiinikuorellisen Limited Edition -version, joita myydään ilmeisesti ainakin alkuun ainoastaan bundle-pakettien mukana. Huhujen mukaan perusversiota ei välttämättä edes ole tarjolla heti julkaisun myötä. Bundle-paketteja tulee tarjolle Samsungin FreeSync-näyttöjen sekä Ryzen 7 + emolevy -kombojen muodossa, ja paketin mukana tulee myös 2 peliä, jotka voivat vaihdella alueittain.Suomessa tarjottavien pakettien kokoonpanoista tai hinnoista ei ole vielä virallista tietoa, mutta aiemmin huhutut lähes 1000€ hintalaput ilmeisesti sisältävät jonkinlaisen bundle-paketin. Tiedossa on kuitenkin, että nämä ns. Radeon Pack -nimellä kulkevat kortit kustantavat itsessään $100 enemmän kuin erillinen kortti. Asiakas voi siis ostaa Radeon Pack -kortin ilman tarjousnäyttöä tai suoritinta/emolevyä, mutta hinta on kalliimpi kuin perusversio, ja oheislaitteiden tarjousetu jää hyödyntämättä. Toisaalta jos alkuvaiheessa erilliskortteja ei ole edes tarjolla, on bundlen ostaminen ainoa vaihtoehto.Tarjolle tulee myös edullisempi $399 suositushintainen, jossa on nimensä mukaisesti kahdeksan laskentayksikköä vähemmän sekä astetta matalammat kellotaajuudet.Suorituskyvyltään RX Vega 64 ja Vega 56 asettuvat kilpailemaan GTX 1080:n ja 1070:n kanssa, mutta tehonkulutuslukemiltaan ne vaikuttavat selvästi ylittävän Nvidian vastineet. Vega 64:n TDP on 295W, ja nestejäähdytetylle versiolle lukemaksi on annettu peräti 345W. Vega 56:n TDP on 210 W.Vaikka AMD julkaiseekin 14. elokuuta yllä mainitut kolme korttia, on tarjolle tulossa myöhemmin myös Nano-versio, ja työasemakortit WX9100 ja Pro SSG, jossa on sisäänrakennettu SSD-asema.