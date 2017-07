Bluetooth uudistuu jälleen – Tiedonsiirto muuttuu täysin

Langatonta Bluetooth-tiedonsiirtostandardia kehittävä ja ylläpitävä Bluetooth SIG -konsortio on julkaissut lopulliset spesifikaatiot mesh-tiedonsiirron mahdollistamiseksi Bluetooth 4.0- ja 5.0-laitteissa.



Bluetooth Meshin avulla laitteet voivat keskustella ja välittää tietoa toinen toisilleen ilman mitään keskuslaitetta. Jos esimerkiksi kodissa on Bluetoothilla toimiva kamera ja lämpömittari, eikä jälkimmäisen laitteen kantama riitä suoraan älypuhelimeen saakka, niin lämpömittari voi välittää tiedon lähempänä puhelinta olevan kameran kautta.



Ajatuksena on siis, että kodin Bluetooth laitteet toimisivat yhtenä laajana tiedonsiirtoverkkona, jossa tieto ei siirry välttämättä suoraan kahden laitteen välillä, vaan se voi välittyä useamman laitteen kautta ennen kuin saavuttaa määränpäänsä. Osa laitteista on tietysti hyvin vähävirtaisia, jolloin niiden kykyä siirtää tietoa pitää rajoittaa.



Koska teknologia on yhteensopiva nykyisten Bluetooth-standardien kanssa, ei sen käyttöönotto vaadi mitään uusia rautaominaisuuksia. Periaatteessa jo nyt käytössäsi oleva laite voi toimia Mesh-verkossa – tosin se vaatii ohjelmistopäivityksen asentamisen. Päivitystä ei välttämättä kaikkiin vanhoihin laitteisiin tule. Laitevalmistajien näkökulmasta uusien Mesh-yhteensopivien tuotteiden lanseeraus pitäisi onnistua kuitenkin hyvin kivuttomasti.