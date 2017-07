AMD:n 16-ytiminen Threadripper haastaa Intelin i9-suorittimet

AMD:n Ryzen-linjaston uudet suorittimet ovat haastaneet tietyissä tilanteissa jo Intelin Core-suorittimia suhteellisen tehokkaasti, mutta Intelillä on tällä hetkellä tarjota jotain paljon tavallisia Ryzeneita tehokkaampaa. Tähän AMD vastaa uudella Threadripper-suorittimella, joita voidaan odottaa markkinoille jo ensi kuussa.

AMD on kertonut lisää tulevista Ryzen-suorittimista sivustollaan olevassa tiedotteessa . Siitä selviää, että AMD:n Computexissa esittelemä huippupiiri kantaa virallisesti nimeä Ryzen Threadripper 1950X.Se on suunniteltu yksinomaan kilpailemaan Intelin Core-malliston parhaita piirejä vastaan. Kuten nimestä voi päätellä, niin ytimiä ja säikeitä piisaa vaikka muille jakaa. Threadripper 1950X tarjoaa 16 ydintä, peräti 32 säiettä ja 3,4 gigahertsin kellotaajuuden, joka nousee aina 4 gigahertsiin asti boostattuna. Tietysti tällaiset speksit tulevat melkoisen mojovan hinnan kanssa.1950X suositeltu jälleenmyynti hinta on 999 dollaria, joka muuntuu todennäköisesti varsin helposti vähintään samaksi määräksi euroja. Onneksi tehokkaampia Ryzeneita tulee useampi ja "vain" 799 dollarilla saa 12-ytimisen Ryzen Threadripper 1920X:n. Yhtiön mukaan molemmat tarjoavat enemmän potkua kuin Intelin noin tonnin hintainen Core i9 7900X.Molemmat saapuvat myyntiin ensi kuun alkupuolella. AMD kertoi myös, että myöhemmin tässä kuussa julkaistaan edullisimpiin kokoonpanoihin tarkoitetut Ryzen 3 -piirit.