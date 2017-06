Apple yllätti – A10X on pienin ja tehokkain iPad-piiri

iPad Pro -tableteissa käytettävä A10X-järjestelmäpiiri on tuotantoteknisesti Applen piirimalliston edistyksellisin. Uusissa-tableteissa käytettävä-järjestelmäpiiri on tuotantoteknisestipiirimalliston edistyksellisin. TechInsightin tutkimusten mukaan A10X on valmistettu TSMC:n 10 nanometrin prosessilla.

Samsung siirtyi ensimmäisenä 10 nanometrin prosessiin Galaxy S8:ssa käytettyjen Exynos 8895- ja Snapdragon 835 -piirien ansiosta, mutta Apple ja TSMC ei hävinnyt aikataulullisesti kovinkaan paljoa. Vaikuttaisi myös siltä, että syksyllä julkaistavat uusien iPhonien järjestelmäpiirit tullaan valmistamaan 10 nanometrin prosessilla.Vaikka resurssien osalta A10X on Applen suurimpia järjestelmäpiirejä kuudella suoritinytimellä ja 12-ytimisellä grafiikkapiirillä, niin fyysisesti A10X on pienin X-sarjalainen. Pinta-alaltaan A10X on vain 96,4 neliömillimetriä, kun taas edellisen sukupolven kaksiytiminen A9X on 143,9 neliömillimetrin kokoinen – eli jopa 49 prosenttia suurempi. Tuotantoprosessin skaalaedut on siis osattu hyödyntää varsin tehokkaasti.TSMC:n mukaan se tulee korvaamaan 10 nanometrin prosessin paremmin optimoidulla 7 nanometrin prosessilla jo ensi vuonna, joten tekninen kehitys mobiililaitteiden suorituskyvyssä ei tule päättymään tänä syksynä. Se on toisaalta myös tärkeää, sillä laajennetun todellisuuden kaltaiset uudet sovelluskohteet tulevat vaatimaan aiempaa enemmän suorituskykyä laitteilta.