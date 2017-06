Onko näytönohjaimet loppu? Tästä se johtuu

Ennen juhannusta Verkkokauppa.com tiedotti epätyypillisestä ilmiöstä, jossa grafiikkaohjaimia ostetaan kerralla suuria määriä. Tämän johdosta näytönohjaimien saatavuus on heikentynyt. Ilmiö ei rajoitu pelkästään Verkkokauppa.comiin eikä edes Suomeen, vaan kyseessä on laajempi ilmiö.

Syy äkilliseen GPU-ostobuumiin on ilmeisesti kryptovaluuttojen louhintakiinnostuksen kasvussa . Hiljattain lanseerattiin uusi Ethereum-kryptovaluutta, jonka arvostustaso houkuttaa monia ihmisiä louhimaan valuuttaa. Virtuaalivaluutan arvo on liikkunut kesäkuun aikana 220–400 dollarin haarukassa, mikä on monien mielestä tarpeeksi korkea taso perustelemaan tehokkaamman laskentakapasiteetin hankinnan.Ilmiö havaittiin AMD:llakin jo kesäkuun alussa ja yhtiö on perustellut Radeon-ohjainten heikkoa saatavuutta juuri kryptovaluuttojen louhinnalla. Ilmiö saattaa olla niin suuri, että AMD ja Nvidia saattavat julkaista louhintaan suunniteltuja grafiikkaohjaimia myöhemmin. Tämä saattaa helpottaa pelaamiseen tarkoitettujen näytönohjaimien saatavuutta.