AMD toi vihdoin Radeon Vega FE:n myyntiin – Näin paljon se maksaa

AMD Radeon Vega Frontier Edition -grafiikkaohjaimen. Suolaisilla 999 ja 1499 dollarin hintalapuilla (ilma-/nestejäähdytys) varustetut ohjaimet eivät ole ihan jokapojan komponentteja, vaan ne on tarkoitettu etupäässä ammattilaisten käyttöön. on tuonut myyntiin toukokuun puolivälissä esitellyn uuteen Vega-arkkitehtuuriin perustuvan-grafiikkaohjaimen.

Ohjaimen nimi ja tekniset tiedot on ollut toukokuusta lähtien tiedossa, joten tähän päivään mennessä on odotettu lähinnä hinta- ja saatavuustietojen päivittymistä. AMD lupasi ohjaimen tulevan myyntiin kesäkuun loppuun mennessä, joten lupausten pitämisen kanssa mentiin tällä kertaa aika tiukille.Laskentatehoa ohjaimesta löytyy mukavat 13,1 TFLOPSia eli 14 prosenttia enemmän kuin Polaris-pohjaisessa Radeon Pro Duossa. Tekoälylaskennan kannalta tärkeässä puolitarkkuuslaskennassa suorituskykyä löytyy 25 TFLOPSin verran. Grafiikkaprosessorin tyypillinen kellotaajuus on 1382 megahertsiä, mutta se nousee tarpeen mukaan maksimissaan 1600 megahertsiin. VRAM-muistia (HBM2) on yhteensä 16 gigatavua.Vaikka ohjain kiinnostanee lähinnä 3D-suunnittelun parissa työskenteleviä, niin AMD aikoo julkaista ohjaimelle myös peliajurit, jolloin Vega Frontier Editionin laskentakapasiteettia pääsee hyödyntämään myös pelaamisessa.