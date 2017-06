Retro: Tällainen oli Commodore 64 - Tasavallan tietokone

Commodore 64 ei juuri esittelyjä kaipaa, onhan kyseessä kaikkien aikojen eniten myyty yksittäinen tietokonemalli. Mutta tässä nyt sellainen kuitenkin on, osana retrotietokoneita esittelevää artikkelisarjaamme.

Tekniikasta



Commodore 64 liitännät ja portit



Comoodore 64:n kasettiasema

Ohjelmointi



C=64 aloitusruutu

Pelit

Kuolema

Kuusneba tänä päivänä



VICE - Commodore 64 -emulaattori

Lopuksi



C=64 -mainos kotimaisessa tietokonelehdessä 1980-luvulla

Commodore 64, eli tuttavallisemmintai vain yksinkertaisesti- tai virallisemmin C64, C=64 tai C-64 - onvuonna 1982 esittelemä 8-bittinen kotitietokone.Laite esiteltiin ensimmäistä kertaa CES-tapahtumassa, tammikuussa 1982 ja oli jatkoa Commodoren suositulle-kotitietokoneelle sekä enemmän yrityskäyttöön suunnatulle-mallille.Laite sai Suomessa markkinointinsa ansiosta nimen "Tasavallan Tietokone" ja onkin monelle 1970-luvulla syntyneelle ensimmäinen tietokone - ja loi omalta osaltaan kotimaassamme 1980-luvun tietotekniikkabuumin, jota on vaikea ymmärtää, jos aikakautta ei ole elänyt.Laite itsessään ei ole loppujen lopuksi kovinkaan kummoinen, vaan on spekseiltään varsin tyypillinen oman aikansa laite - muistia oli 64 kilotavua, prosessorina pyöri 8-bittinen, joka nakutti Euroopassa myydyissä PAL-versioissa 0,985MHz kellotaajuudellaja Yhdysvalloissa myydyssä NTSC-versiossa aavistuksen nopeammin eli 1,023MHz kellotaajuudella.Liitännät, kuten kaikissa muissakin laitteissa tuohon aikaan, olivat pääsääntöisesti epästandardeja ja valmistajan omia. Nebaan sai kytkettyä tallennustilaksi joko kasettiaseman tai levyaseman. Pelaamista varten laitteeseen sai kytkettyä kaksi peliohjainta, jotka olivat 1980-luvulla pääsääntöisesti joystickeja eli tikkuja, joiden päässä oli "liipasinnappi" tai kaksi. Joystickien liitäntä oli ainoa-standardia noudattava Commodore 64:n liitäntä, sillä laite käytti, kuten lähes kaikki muutkin tuon ajan tietokoneet,9-pinnistä D-liitintä joystickien kytkentään.Grafiikan pyörityksestä huolehti oma MOS Technologyn-piiri, joka osasi näyttää 16 väriä ruudulla, 320x200 resoluutiolla tarkkuusgrafiikkatilassa. Useimmat neballe tehdyt pelit käyttävät kuitenkin moniväristä 160x200 -resoluutiota.Musiikin suhteen kuusneba sitten erottuikin valtaosasta kilpailijoistaan - MOS Technologyn-piiri oli omalla tavallaan erilainen ratkaisu musiikintuottoon ja tarjosi 3 äänikanavaa ja oli monin tavoin joustavampi musiikin luomiseen kuin kilpailijoiden tuon aikaiset äänipiirit. SID-musiikki elääkin edelleen monin tavoin ja kuullaanpa "SID-soundin" kaltaista musiikkia toisinaan myös modernien artistien kappaleissa.Monelle nuoremmalle tietotekniikan harrastajalle ajatus siitä, että ohjelmointi on erittäin oleellinen osa tietotekniikkaa, on hieman vieras. Kuitenkin 1980-luvulla 8-bittisten tietokoneiden aikakaudella jokainen tietokone käytännössä boottasi suoraan "komentoriviin", jossa oli BASIC-ohjelmointikielen tulkki suoraan toimintavalmiina. Tällöin käytännössä kaikki, mitä koneella tehtiin, oli jossain määrin ohjelmointia, sillä jo pelkästään pelien lataaminenkin vaati oikean BASIC-komennon kirjoittamisen BASIC-tulkkiin.Monet tuon ajan tietokoneet kilpailivat BASIC-kielen monipuolisuudellaan ja kädenvääntöä käytiin siitä, minkä laitteen ohjelmointi BASICin avulla oli helpointa, joustavinta ja nopeinta - ja samaan aikaan kuusneba valloitti koteja ehkäpä yhdellä kehnoimmista BASIC-tulkeista mitä suosittujen 8-bittisten koneiden rintamalla oltiin nähty.Asian laitaa toki autettiin tuomalla myyntiin erilaisia parempia BASIC-tulkkeja, joista tunnetuin oli Simon's BASIC , joka lisäsi varsin vajavaiseen BASIC-kielen tulkkiin toistasataa uutta komentoa ja sujuvoitti ohjelmointia muutenkin varsin paljon.Mutta neban suosio yhdistettynä sen surkeahkoon BASIC-tulkkiin toimi myös ponnahduslautana konekielisen ohjelmoinnin opettelulle. Käytännössä, jos koneesta halusi saada jotain mielekkäämpää irti, oli pakko opetella 6510-prosessorin assembly-kieli , jolla koneelle saatiin lähellä puhdasta konekieltä olevaa koodia aikaiseksi ja saatiin vapautettua koneen potentiaalia ohjelmoinnin kautta.Voidaan väittää, että konekielisen ohjelmoinnin "pakollisuus" yhdistettynä valtaviin myyntimääriin oli omalta osaltaan synnyttämässä Suomeenkin demoskeneä , joka toimi myöhemmin pohjana mm. peliteollisuuden kasvulle.Pelien takiahan kone lopulta ostettiin. Kyllähän vanhemmille tietokoneen hankintaa perusteltiin vaikka millä tavalla, mm. sähköisenä reseptiarkistona, koulunkäynnin tehostajana ja perheen taloudenhallinnan työkaluna. Mutta pelien takia laite lopulta ostettiin ja siihen sitä valtaosassa perheistä myös käytettiin.Pelien suhteen kuusneba olikin aivan omassa kategoriassaan kaikkiin muihin tuon ajan tietokoneisiin nähden - arviot pelien määrästä liikkuvat jossain 5000 ja 20000 eri pelinimikkeen välillä, joita laitteelle sen elinaikana julkaistiin. Ja juuri pelien saatavuus oli nimenomaan se seikka, miksi kuusneba moneen kotiin ostettiin.1980-luvulla pelien piratismi oli laajamittaista, helppoa ja sitä ei oikeastaan edes ajateltu mitenkään laittomana. Käytännössä useimpien pelien kopiointiin riitti tavallineneli, jolla C-kasetilla myydyt pelit sai näppärästi nauhoitettua tyhjälle C-kasetille.Eli piratismin yleisyys teki myös tietokoneiden valinnasta ryhmäpaineen osalta tärkeää - oli järkevintä ostaa tietokone, joka "kaikilla muillakin" oli, koska tuolloin myös pelit sai kopioitua kavereilta. Oman arvioni mukaan piraattipelien osuuden täytyi olla jossain 90 ja 95 prosentin hujakoilla tuohon aikaan - mitä harvinaisempi kone perheessä oli, sitä isompi osuus peleistä "piti" ostaa kaupasta.Myydyimmän nebapelin suhteen ei ole olemassa mitään yksiselitteistä tilastoa, koska pelejä ei vielä ajateltu samalla tavalla merkittävinä teoksina, kuten nykyaikana, jolloin myös tilastointi oli aivan lapsenkengissään. Pelejä, piratismista huolimatta, myytiin kuitenkin paljon. Ja koska 1980-luvun puoliväli oli suurten konesotien värittämää, pelit julkaistiin usein niin, että "kaikki" julkaistiin kuusneballe ja muut tietokonemallit saivat sitten pelistä julkaisun täysin pelinkehittäjän ja -julkaisijan mieltymysten (ja usein kotimaan) mukaan, jos saivat ollenkaan.Pikkuhiljaa Commodore 64 alkoi muuttumaan vanhentuneeksi, kun 16-bittisten mikrojen aikakausi koitti ja Commodore itsekin hyppäsi kelkkaan, erittäin hyvin tuloksin,myötä.Mutta yhtiö onnistui lypsämään rahakoneestaan, kuusnelosesta, lähes kaiken mahdollisen irti: koneesta tehtiin useita eri versioita eri hinta- ja käyttösegmentteihin, varsin vaihtelevin tuloksin.Commodore piti kuusnelosen tuotannossa aivan konkurssiinsa saakka ja viimeiset C=64:t valmistuivat huhtikuussa 1994, yli 12 vuotta laitteen ensiesittelyn jälkeen. Tuolloin koneen hinta oli tipahtanut jo esimerkiksi Britanniassa 50 punnan tasolle, jolloin ongelmaksi olikin muodostunut se, että 1541-levyasema maksoi enemmän kuin itse laite.Kuusnelonen on todennäköisesti maailman tarkimmin tutkittu yksittäinen tietokonemalli - sen prosessorin ja erikoispiirien outoudet, erikoisuudet ja jopa bugitkin on kaivettu ohjelmoijien ja fanien toimesta 35 vuoden aikana esiin - ja netin aikakaudella vihdoin myös dokumentoitu helposti saatavaan muotoon.Laitteen yleisyyden, sen historiallisen merkityksen ja sen kattavan dokumentoinnin ja tietyntyyppisen standardin ansiosta C64 itse asiassa elää ja voi varsin mainiosti tänäkin päivänä. Lähes kaikilla suuremmilla tietokonetapahtumilla, jossa esitellään demoskenen tuotoksia, näkee tänäkin päivänä uusia C64-demoja - viime vuonna julkaistualla maistiaisina..Kuusnelonen loi myös Commodorelle pohjaa rakentaa tietokonebisnestään eteenpäin ja omalta osaltaan auttoi myös toisen ikonin,, syntyyn.Koska C64 myytiin niin valtavat määrät, on laitetta saatavilla edelleen varsin hyvin verkon huutokaupoista. Ja tietenkin, erilaisia emulaattoreita on saatavilla valtavat määrät, käytännössä kaikille mahdollisille alustoille, joista tunnetuin ja paras on VICE , joka on avointa lähdekoodia.Kehittäjäyhteisö on edelleen aktiivinen ja myös kaupallisia pelejä putkahtelee edelleen aika ajoin myyntiin, jopa fyysisinä painoksina. Myös erilaiset harrastajien keskustelualueet sekä Facebook-ryhmät keräävät suurta suosiota ja vanhojen, huutokaupoista pelastettujen laitteiden korjailu on oma taiteenlajinsa sekin.Kuusnelonen on yhden aikakauden kulttuurinen ikoni - 1980-luvun puolivälissä lapsuuttaan ja nuoruuttaan eläneet eivät voineet välttyä kyseisen laitteen vaikutukselta, vaika sellaista ei omasta kodista olisi löytynytkään. Nykyisin keski-ikää lähestyvät - tai sitä jo elävät - muistelevat kaiholla tuota leipälaatikon näköistä laitetta ja sen vaikutus teknologian yleistymiseen kodeissamme on kiistaton.Niin ja alun väitteeseen myyntimääristä:myyntimääriä verrataan usein kuusneloseen, mutta nuo myyntimäärät sisältävät kaikki Pin versiot, jotka vaihtelevat tehoiltaan, jne suuresti.Mikäli aihe kiinnostaa lisää, tässä linkkivinkkimme:Mitä muistoja sinulla liittyy kuusnebaan? Jäikö jotain oleellista kertomatta? Kommentoi!