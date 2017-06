Microsoftin uutta Surface-kannettavaa on lähes mahdotonta korjata

Microsoftin uusi Surface-kannettava on saanut iFixitin arviossa nolla pistettä korjattavuudesta.

Uusi Surface-kannettava esiteltiin toukokuun alussa Korjattavuuden testaukseen erikoistuneen iFixin arvion mukaan Surfacelle on käytännössä mahdotonta tehdä omia päivityksiä tai korjauksia. Surfacessa ei ole lainkaan ruuveja ja osien kiinnityksessä onkin käytetty pääasiassa liimaa. Kannettavassa käytetty Alcantara-pinta oli purettaessa käytännössä hajotettava ja esimerkiksi akkua on erittäin vaikea irrottaa. Lisäksi prosessori ja muistit on juotettu emolevyyn, mikä tekee komponenttien vaihtamisesta mahdotonta.Surfacet tulivat Suomessa myyntiin aiemmin tällä viikolla