Microsoftin uudet Surface-tietokoneet tulivat Suomeen – Surface Studiokin saatavilla

Microsoft on aloittanut uusien Surface-mallistoon kuuluvien tietokoneiden myynnin Suomessa. Saataville tulee jo viime syksynä esitelty Surface Studio sekä keväällä julkistetut Surface Laptop- sekä Surface Pro -tietokoneet.



Surface Laptop sisältää muista tietokoneista poiketen ominaisuuksiltaan rajoitetun Windows 10 S -käyttöjärjestelmän, johon ei voi asentaa netistä ladattuja ohjelmia, vaan kaikki sovellukset on asennettava Windows Store -sovelluskaupan kautta. Edullisin Surface Laptop maksaa 1 169 eurpa, joten se sijoittuu samaan hintaluokkaan MacBookien kanssa.



Kalliimpi 2-in-1-tyyppinen Surface Pro haastaa vuorostaan Applen MacBook Pro -tietokoneet. Edullisin malli maksaa 1 699 euroa ja se on ostettavista Laptopin tavoin tästä päivästä alkaen.



All-in-One-tyyppinen Surface Studio poikkeaa markkinoilla olevista tietokoneista siinä, että Studiosta löytyy massiivinen kosketusnäyttö. Luovan alan työntekijät voivat siis käyttää sitä piirtoalustana. Editointiohjelmia voi myös ohjata näyttöön kiinnistettävän Surface Dial -radiaaliohjaimen avulla.