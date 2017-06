Apple panostaa näppärään moniajoon – Tältä iOS 11 näyttää iPadissä

Apple esitteli tällä viikolla WWDC-kehittäjätapahtumassa uudet iPad Pro -tabletit sekä iOS 11 -mobiilikäyttöjärjestelmän. Apple on tehnyt erityisen näkyviä muutoksia juuri iPadin ohjelmistoon.



Uutta on esimerkiksi tuki drag-and-dropille, joten käyttäjä voi valita kerralla useita dokumentteja Files-tiedostonhallintaohjelmassa ja siirtää niitä esimerkiksi pilveen tai kansiorakenteessa muualle. Lisäksi käyttäjä voi siirtää dataa split view -näkymässä sovelluksesta toiseen kätevästi raahaamalla linkkejä, kuvia tai muuta sisältöä sovelluksesta toiseen.



Split view -näkymä myös säilyy omana tilana, joten vaikka avaisit välillä jonkin muun sovelluksen, niin voit aina palata aikaisempaan kahden sovelluksen näkymään. Drag and drop -ominaisuus toimii myös usealla kädellä, joten voit vaihtaa näkymää samalla kun raahaat tiedostoja.



Uutta on myös macOS:stä tutuksi tulleen dock-ohjelmatelakan lisääminen näytön alareunaan.

iOS 11 julkaistaan myöhemmin syksyllä iPhonelle ja iPadille.