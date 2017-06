Odotettu päivitys – Apple uudisti iPad Pro -malliston

Applen iPad-mallistoon on odotettu jo pitempään kunnon päivitystä ja sellainen saatiin vihdoin eilen WWDC-kehittäjätapahtumassa, kun It-jätti päivitti iPad Pro -mallistonsa. Pienemmän 9,7 tuuman iPad Pron näytön koko paisui päivityksen myötä 10,5 tuumaan ja samalla näyttöä ympäröivä reunus kapeni. Kookkaamman iPad Pron näytön koko on pysynyt 12,9 tuumassa.



Uutta molempien iPadien näytöissä on tuki niin sanotulle ProMotion-teknologialle, mikä on Applen markkinointitermi 120 hertsin päivitysnopeudelle. Uusien iPad Pro -mallien näyttöjen päivitysnopeus on myös dynaaminen ja reagoi näytöllä olevaan sisältöön: jos näytöllä katsellaan staattista kuvaa, on päivitysnopeutta energiankulutuksen takia turha pitää korkeana vaan se on järkevää pudottaa 24 hertsiin.



Näyttö tukee myös HDR-videota ja maksimikirkkaus on noussut 600 nitiin (aiemmin 450 nitiä).



iPad Prot sisältävät uuden A10X Fusion-järjestelmäpiirin, jossa on kolme tehokas suoritinydintä ja kolme alemman teholuokan ydintä. Piirissä on myös 12-ytiminen grafiikkaohjain, joka parantaa piirin graafista suorituskykyä A9X:ään verrattuna 40 prosenttia. Tabletin 12 megapikselin kamera sisältää optisen kuvanvakaimen.

Tabletit tulevat saataville 64, 256 ja 512 gigatavun tallennustilavaihtoehtoina. HInnat alkavat 749 ja 919 eurosta.