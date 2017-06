Apple pelästyi Microsoftin uutta tietokonetta? Esitteli iMac Pron

Microsoft lisäsi kierroksia korkean hintaluokan All-in-One-tietokoneiden kilpailussa viime vuoden lopulla esittelemällä Surface Studio -tietokoneen. Ammattilaisille suunnattu tietokone pakotti Applen reagoimaan jollakin tapaa kilpailevaan tuotteeseen ja sellainen on tulossa markkinoille: iMac Pro.



Apple ei yleensä esittele tuotteita etukäteen myynnissä jo olevien tuotteiden kysynnän ylläpitämiseksi, mutta tällä kertaa yhtiö teki poikkeuksen julkistamalla iMac Pron jo nyt. Ilmeisesti Apple haluaa varmistaa, etteivät tärkeät pro-käyttäjät vaihda kelkkaa. Applea on jo pitkään syytetty ammattilaiskäyttäjien tarpeiden laiminlyömisestä.



iMac Pro on ulkoisesti samanlainen kuin jo markkinoilla olevat alemman hintaluokan iMacit. Se eroaa kuitenkin niistä kehittyneemmällä jäähdytysratkaisulla, jonka ansiosta pieneen tilaan on saatu puristettua jopa 18-ytiminen Intel Xeon-suoritin (saatavilla myös 8- ja 10-ytimiset mallit). Graafisesta suorituskyvystä vastaa AMD:n Vega-sukupolven Radeon-näytönohjaimet, joiden tarkempaa mallia ei kuitenkaan vielä paljastettu. Näyttönä käytetään 27-tuumaista 5K-paneelia ja tietokoneeseen voidaan kytkeä kaksi muuta 5K-näyttöä Thunderbolt 3 -liittimien kautta.



Joulukuussa myyntiin tulevan iMac Pron hinnat alkavat 4999 dollarista.