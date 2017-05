Microsoft lupaa – SIM-paikkaiset tietokoneet ovat tulossa markkinoille

Microsoftin mukaan sen yhteistyökumppanit markkinoille niin sanottuja Always Connected -tietokoneita, joista löytyvän sisäänrakennetun LTE-modeemin ansiosta laitteilla voi käyttää verkkopalveluita missä tahansa.



Always Connected -tietokoneita on tulossa ainakin ASUSilta, HP:lta, VAIOlta, Xiaomilta ja Lenovolta ja niissä käytetään sekä Intelin että Qualcommin suorittimia. ASUSilta, HP:ltä ja Lenovolta on ainakin tulossa Qualcommin Snapdragon 835 -järjestelmäpiiriin perustuvia koneita, joten niissä käytetään myös ARM-pohjaista Windows 10 -versiota. LTE-yhteyksillä ja eSIMillä varustetut tietokoneet on suunnattu etupäässä opiskelijoille, pk-yrittäjille ja harrastajille, jotka tarvitsevat verkkoyhteyttä kaikkialla.



eSIMin ansiosta tietokoneessa voidaan käyttää omaa matkapuhelinverkkoyhteyttä, joten älypuhelimen yhteyttä ei tarvitse jakaa tietokoneelle jos sattuu olemaan reissussa eikä WLAN-verkkoa ole saatavilla.