Samsung Notebook 9 Pro haastaa iPad Pron

Samsungin sitoutuneisuus tietokoneiden tuotekehitykseen on ollut aina ajoittain kyseenalainen, mutta yhtiö on ainakin Computexiin tuonut näytille uuden Notebook 9 Pro -kannettavan. Kyseessä on Lenovon Yoga-malleista tutulla 360 asteen saranoinnilla varustettu tietokone.



Notebook 9 Prosta löytyy lisäksi näppärä kynäpaikka, jossa paljon muistiinpanoja tai luovan alan työntekijät voivat säilöä digitaalista kynää matkojen aikana. Näyttö tukee luonnollisesti kosketusta että digitaalista kynää, joten tablet-tilaan käännetyn tietokoneen näytön päällä voi esimerkiksi piirtää tai tehdä korostuksia dokumentteihin. Tietokoneen tukema S Pen -kynä tunnistaa 4000 eri painetasoa sekä kynän kallistuskulman. Kynä on yhteensopiva Windows Inkin kanssa, joten sitä voi käyttää järjestelmälaajuisesti Windows 10:ssä.



Tietokone tulee myyntiin 13,3 ja 15 tuuman malleina. Molemmista versioista löytyy Intelin Core i7 -suoritin ja 256 gigatavun SSD-asema. Suuremmasta mallista löytyy kaksinkertainen määrä käyttömuistia (16 GB) ja AMD:n Radeon 450 -grafiikkaohjain. Liitäntöjä on kohtalaisen monipuolisesti: USB-C (lataus), kaksi tavallista USB-paikkaa, HDMI ja microSD-kortinlukija.