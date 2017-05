Intelin ohuen ohut Compute Card -tietokone tulee markkinoille elokuussa

Intel aikoo aloittaa Compute Card -konseptin kaupallistamisen tämän vuoden elokuussa. Laskukortti on hyvin ohut ja pieni, minkä takia se soveltuu käytettäväksi lukuisissa käyttökohteissa.



Varsinainen pihvi laskukortissa on se, että se mahdollistaa tietotekniikkaa tarvitsevien laitteiden tekniikan modularisoinnin. Kun tietokone on irrotettavissa muusta järjestelmästä helposti, voidaan laitteeseen lisätä uusia kyvykkyyksiä ilman koko laitteen vaihtamista. Laskukorttia voitaisiin käyttää esimerkiksi televisioissa, jääkaapeissa, autoissa tai kehittyneissä valkotauluissa.



Compute Cardista tulee saataville neljä eri mallia, jotka poikkeavat toisistaan suorituskyvyn osalta (prosessorit Core i5-7Y57:stä Celeron 3450:aan). Kaikissa malleissa on neljä gigatavua käyttömuistia, 128 gigatavua SSD-muistia, Wi-Fi (ac) ja Bluetooth 4.2.





Lisää uutisotsikoita Edellinen: Samsung Notebook 9 Pro haastaa iPad Pron