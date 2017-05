Tätä et ole ennen nähnyt – Katso kuinka tabletin näyttö venyy ja paukkuu

Samsung paljasti viime viikolla, että se on kehittänyt maailman ensimmäisen venyvän OLED-näyttöpaneelin. Kyseistä teknologiaa esitellään kansainvälisessä SID-konferenssissa ja yhtiö on ylpeästi julkaissut YouTubessa myös videon, jossa demotaan 9,1-tuumaisen näytön venyvyyttä.



Muotoaan muuttavalla näyttöpaneelilla on varmasti hurjasti sovelluskohteita, joita ei pystytä vielä edes kunnolla visioimaan. Teknologia on kuitenkin vielä varhaisessa kehitysvaiheessa, joten vielä on paljon aikaa keksiä teknologialle järkevää käyttöä. OLED-paneeli pystyy nousemaan korkeintaan 12 millimetriä "lepotilastaan" ja se venyy kahteen eri suuntaan. Venytyksen jälkeen näyttö palautuu normaaliin tilaansa.