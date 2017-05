Samsungilla on kovat tavoitteet – Suunnittelee 4 nanometrin tuotantoa

Samsung aikoo luoda puolijohdevalmistuksensa ympärille oman itsenäisen liiketoimintayksikön, minkä avulla se toivoo olevansa aiempaa houkuttelevampi tuottaja sen tärkeimmille asiakkaille. Tällä hetkellä Samsung saattaa kilpailla muilla bisnesosa-alueilla tärkeimpien asiakkaiden kanssa, kuten vaikkapa Applen ja Qualcommin kanssa.



Uusien tuotantotekniikoiden käyttöönotto maksaa jatkuvasti enemmän ja enemmän, minkä takia alalle on vaikea päästä ja toisaalta alalla olevienkin on pidettävä kaikista asiakkaista kiinni. Samsungilla ei ole varaa menettää asiakkuuksia siksi, että yhtiön organisaatiorakenne herättää epäilyksiä. Esimerkiksi Apple ja Samsung kilpailevat älypuhelimissa, mutta Samsung on tarjonnut puolijohdevalmistuspalveluita Applen iPhonien A-mikropiireille.



Samsung esitteli myös tulevaisuudensuunnitelmiaan puolijohdevalmistusprosessien osalta. Yhtiö aikoo ottaa käyttöön EUV-litografian 7 nanometrin kohdalla, mutta ennen sitä markkinoille tuodaan tämän vuoden lopulla 8 nanometrin prosessi. Luvassa on myös 6, 5 ja 4 nanometrin prosessitekniikat. Viimeksi mainitun kohdalla joudutaan ottamaan käyttöön uusi GAAFET-tyyppinen transistorirakenne.