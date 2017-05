Intelin uudet Core X -prosessorit julki – Uusi Core i9 -mallisto vaativaan käyttöön

Tietokoneiden himoharrastajia houkutellaan asiakkaiksi taas uusilla kikoilla, kun Intel on esitellyt uuden Core X -suoritinbrändin. Uuden brändin alla myytävät Core i5-, Core i7- ja Core i9 -prosessorit ovat tarkoitettu kaikkein vaativimmille käyttäjille.



Kuten arvata saattaa, on kolme eri malliston sisältämä tarjonta hyvin kattava. Alemmasta päästä löytyy neliydinsuorittimia ja kaikkein painavimmalla lompakolla liikkeellä oleville Intel haluaa myydä 18-ytimistä ja 36 eri säiettä samanaikaisesti käsittelevää Core i9 Extremeä. Intelin mukaan kyseessä on markkinoiden ensimmäinen kuluttajille suunniteltu 18-ytiminen prosessori.



X-malliston suorittimet tunnistaa nimen loppuosaan lisätystä X-kirjaimesta. Esimerkiksi valikoiman edullisin (242 dollaria) suoritin on nimetty Core i5-7640X:ksi. Kaikki X-prosessorit on suunniteltu käytettäväksi X299-piirisarjalla varustettujen emolevyjen kanssa. Arkkitehtuurinsa osalta X-mallit ovat päivitettyjä Skylake-sukupolven prosessoreita, mutta i5-7640X ja i7-7740X perustuvat Kaby Lake -arkkitehtuuriin.



Suorittimia markkinoidaan VR-käyttöön sopivina ja niihin on lisätty myös tehokkaampi automaattinen ylikellotus (Turbo Boost Max 3.0).

Seuraavan sukupolven Coffee Lake -prosessoreita pitää vielä kuitenkin odottaa. Intelin odotetaan esittelevän ne tämän vuoden lopulla.