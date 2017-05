Asusin uusi hybridiläppäri on ohuin maailmassa

Asus on julkaissut Computex-messuilla uusia kannettavia tietokoneita. Erityistä huomiota keräsi hybridilaite, jolla se pyrkii houkuttelemaan sekä estetiikkaa että käytännöllisyyttä hakevia kuluttajia. Lisäksi uusi ZenBook Flip S on maailman ohuin läppäri omassa kategoriassaan.

Flip S on muuntautuva eli nk. 2-in-1-läppäri, joka toimii sekä tablettina että perinteisenä kannettavana tietokoneena saranamekanisminsa ansiosta. Kyseessä on maailman ohuin 2-in-1-läppäri vain 10,9 millimetrin paksuisena, joka kuulostaa enemmän älypuhelimen mitoilta kuin kannettavalta tietokoneelta. Lisäksi laite painaa ainoastaan n. 1,13 kiloa, joten se kulkee mukana varsin kevyesti.13,3 tuuman läppärin pystyy kääntämään täysin ympäri, jolloin se muuntautuu tabletiksi. Saranamekanismi sisältää Asusin ErgoLift-teknologian, jonka avulla näppämistön pystyy lisäksi kallistamaan parempaa käsi- ja rannetuntumaa varten.UX370-mallinimellä tunnetun laitteen sisuksistakin löytyy varsin vakuuttavaa teknologiaa. Sen suorittimena toimii uuden sukupolven Core i7-7500U ja tallennustilaa SSD-asemassa on peräti teratavu. Tämän lisäksi reunuksia minimoivan NanoEdge-näytön resoluutio on huima 3840 x 2160 eli 4K.Syyskuussa myyntiin saapuvan ZenBook Flip S:n alkaen-hinta on dollareissa 1099, mutta Suomen myyntitietoja joudumme valitettavasti vielä odottamaan.