Asus uudisti täysin läppäritarjontansa

Asus esitteli tänään Computex-messuilla uusia laitteita. Tietokoneista eniten palstatilaa on vallannut uusi ja huippuohut ZenBook Flip S -hybridimalli , mutta tarjolle tulee myös muita uutuuksia. Kaikkiaan yhtiö esitteli viisi uutta kannettavaa tietokonetta.

Flip S:n lisäksi ZenBook-mallistoon esiteltiin uusi ZenBook Pro sekä ZenBook 3 Deluxe. Näiden lisäksi julkistettiin kaksi VivoBook-mallia: VivoBook Pro N580 ja VivoBook S15.ZenBook Pro (UX550) on 18,9 milliä ohut ja 1,8 kilon painoinen 15,6 tuuman kannettava, joka sisältää Flip S:n tavoin NanoEdge 4K-näytön. Sen sisuksista löytyy parhaimmillaan mm. uuden sukupolven Core i7-7700HQ, GeForce GTX1050 Ti, 16 gigatavua DDR4-muistia ja teratavun PCIe x4 SSD-asema.Uusi ZenBook 3 Deluxe (UX490) puolestaan sisältää Flip S:n kaltaista teknologiaa perinteisemmässä muodossa. Laite on vain 12,9 milliä paksu ja 1,1 kilon painoinen. Suorituskyvystä vastaa Core i7-7500U ja 16 gigatavua RAM-muistia. Näyttö on 14 tuumainen ja niin ikään NanoEdge-teknologian ansiosta sisältää vain pienet reunukset. Yhtiön mukaan laite on ohuin 14 tuuman läppäri (joita on tosin markkinoilla melko rajatusti).Pääasiassa suorituskykyyn panostava VivoBook Pro (N580) sisältää Pro-mallin tavoin mm. 15,6 tuuman 4K UHD -näytön (3840 x 2160), Pro-mallista tutun Core i7-7700HQ-suorittimen, 16 gigatavun DDR4-muistin sekä GeForce GTX 1050 -grafiikkapiirin. Tämän lisäksi sisällä on hybridiasema, jossa on puoli teraa SSD-tallennustilaa ja 2 teraa HDD-puolella. Laitteesta löytyy mm. sormenjälkilukija ja tuki Windows Hello -ominaisuudelle.VivoBook S15 (S510) on uutuuksista edullisin ja sijoittuu kokonsa puolesta Pro-mallia hentoisempaan luokkaan vaikka onkin 15,6 tuuman malli. Suoritin on pienimmistä malleista tuttu Core i7-7500U ja grafiikkapiirinä toimii hieman vaatimattomampi GeForce 940MX. Kaikista uutuuslaitteista löytyy tietysti Windows 10 -käyttöjärjestelmä.Läppäreiden Suomi-hinnoista, tai edes saatavuudesta, ei ole ole vielä tietoa, mutta Yhdysvalloissa alkaen-hinnat ovat seuraavat: $1299 (ZenBook Pro), $1199 (ZenBook 3 Deluxe), $799 (VivoBook Pro) ja $499 (Vivobook S15).Asus esitteli tapahtumassa myös uuden ASUS Blue Cave -reitittimen, 27 tuuman ja WQHD-resoluution ASUS Designo MZ27AQ -näytön sekä kaksi all-in-one-kokoonpanoa.