Venyy ja paukkuu: Samsung esitteli uudenlaiset näytön

Nykyteknologia mahdollistaa kaarevat ja erilaisiin muotoihin leikatut näytöt, joten graafisia käyttöliittymiä voidaan käyttää hyvin erilaisissa käyttökohteissa ja vanhoissakin uusilla tavoilla. Luovuudella ei ole kuitenkaan rajoja ja se näkyy myös Samsungin tuoreimmassa hengentuotoksessa

Samsung on nimittäin kehittänyt 3D OLED -näytön, jota voidaan "venyttää" käytännössä mihin tahansa muotoon. Näyttöön saadaan näin helposti luotua huippuja ja laaksoja, mikä osaltaan parantaa haptista vuorovaikutusta kosketusnäytön ja ihon välillä. Esimerkiksi staattisissa kartoista kolmiulotteiset muodot saadaan paremmin ponnahtamaan esiin muotoilemalla näyttöön vuorenhuippuja.Jokaiselta sivulta kaarevoituva näyttö on vielä kokeellista teknologiaa, mutta se on esillä SID-teknologiamessuilla. Samsung ei tiedä vielä koska se voisi kaupallistaa teknologian.