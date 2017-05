Microsoft esitteli uuden Surface Pron – odotettua isompi päivitys

Microsoft on esitellyt seuraajan vuonna 2015 julkaistulle Surface Pro 4 -huippuhybridilleen. Pieneksi ennakoitu päivitys uudistikin hybridiä monesta kohtaa ja laite on tulossa myyntiin globaalisti syksyllä.

Yksinkertaisesti Surface Pro -nimeä kantava hybridi on ulkoisesti samanlainen kuin Surface Pro 4, mutta suorituskykypuolella parannuksen tarjoaa Kaby Lake -suoritin. Suorituskykykylisäyksen myötä akunkesto nousee yhdeksästä tunnista 13,5 tuntiin. Microsoftin mukaan akunkesto on nyt 35 prosenttia parempi kuin iPad Prossa.Surface Pron ohella myös myös Surface Pen -kynää on uudistettu. Markkinoiden nopeimmaksi väitetyn kynän paineentunnistuksen kerrotaan nelinkertaistuneen.Surface Prosta tulee saataville LTE-yhteyksiä tukeva malli.Microsoft kertoo uudistaneensa Surface Pron näyttöä ja laitteen olevan hieman kevyempi kuin Surface Pro 4. Surface Type Cover -näppäimistökoteloja on myös uudistettu ja sitä ympäröi Surface Laptopin kehuttu Alcantara-pinta.Surface Pron myynti aloitetaan 15. kesäkuuta 25 markkina-alueella. Hintojen kerrotaan alkavan 799 dollarista. Surface Pen -kynä on ostettava erikseen 99 dollarin hinnalla.