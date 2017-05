Maailman pienin luokassaan – Huawei esitteli MateBook X -kannettavan

Huawei tunnetaan Suomessa lähinnä sen omalla ja Honor-brändillä myytävistä puhelimista, mutta matkapuhelinteknologioita kehittävällä yrityksellä on myös jalka ovenvälissä läppärimarkkinoille. Huawei esitteli tänään omassa lehdistötilaisuudessa päivitetyn MateBook-malliston: MateBook X:n, E:n ja D:n.



MateBook X sijoittuu kannettavien tietokoneiden high-end-segmenttiin, joten kyseessä on käytännössä MacBook Pron vastine. Huawein mukaan kyseessä on markkinoiden pienin 13 tuuman näytöllä varustettu kannettava tietokone. Yhtiö on siis pyrkinyt viilaamaan kaiken ylimääräisen läskin pois, myös näyttöä ympäröivä kuminen suojus on päätetty poistaa, mikä on osaltaan mahdollistanut reunusten kaventamisen 4,4 millimetriin. Suorittimena käytetään Intelin Core i5- ja i7-sarjan suorittimia, joten MateBook X on tehokkaampi kuin Applen 12 tuuman MacBook.



Näytön kuvasuhde on tableteista tuttua tyyliä (3:2) ja resoluutio on 2K-tasoa. Tallennustilaa on valittavissa 256 tai 512 gigatavua. Keskusmuistista on niin ikään tarjolla kaksi vaihtoehtoa, neljä tai kahdeksan gigatavua. Käynnistyspainikkeeseen on integroitu Windows Hello -yhteensopiva sormenjälkilukija. Äänentoisto tukee Dolby Atmos -tilaääntä.



Koneessa on kaksi USB-C-liitäntää, joten datasiirto ja lataaminen onnistuu samaan aikaan. MateBook X:llä on paksuutta vain 12,5 millimetriä.

Hieman vaatimattomampaan makuun on tarjolla 2K-näyttöinen MateBook E sekä 15-tuumaisella Full HD -näytöllä varustettu MateBook D.