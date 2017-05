Microsoftilta sittenkin uusi Surface Pro, kuva vuoti

Microsoftin Surface-osaston pomo Panos Panay vakuutti vielä pari viikkoa sitten , ettei yhtiöllä ole tulossa Surface Pro 5 -laitetta korvaamaan tämän hetken parasta Windows-tablettia. Nyt uusi vuoto kuitenkin esittelee laitetta, joka vaikuttaa juurikin siltä.

Venture Beatin huippuvuotaja Evan Blass on esitellyt joukon kuvia tulevasta, väitetysti 23. kuluvaa kuuta Shanghaissa esiteltävästä laitteesta. Blassin mukaan kyseessä on seuraaja Surface Pro 4:lle, mutta se kantaakin yksinkertaisesti nimeä Surface Pro.Ehkäpä Panay leikittelikin nimillä, jolloin pystyi kiistämään huhut Surface Pro 5:stä. Tosin omituista on, että samalla mainittiin nykyisen Surfacen vuosia jatkuva elinkaari, jonka uuden tabletin myötä voisi kuvitella lyhenevän. Selvästikään hän ei myöskään puhunut ainoastaan viitosversiosta, vaan yleisemmin seuraajista.Voi tietysti olla, että Panay ei pidä kyseistä laitetta edes seuraajana, koska niin vähän on muuttunut. Uusi laite voi lisäksi olla tarjolla vaikkapa vain Kiinassa. Tämän enempää on tässä vaiheessa vaikea sanoa, joten palataan asiaan ensi viikolla, kun laite on virallisesti julkistettu.