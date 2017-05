AMD:n Ryzen-mobiilisuorittimissa integroitu Vega-näytönohjain

AMD jatkaa Zen-arkkitehtuurin julkaisuja tämän vuoden toisella puoliskolla myös kannettavien osalta, ja ensimmäisistä Raven Ridge -suorittimista löytyy jo Vega-arkkitehtuuria hyödyntävä integroitu näytönohjain.

Ryzen Mobile APU -suorittimet ovat neliytimisiä piirejä SMT-tuella, ja mukaan on mahdutettu myös Vega-pohjainen integroitu näytönohjain. Raven Ridge -alustalle luvataan 50% CPU-suorituskykylisäystä verrattuna nykyisiin Carrizo-alustaan kannettavissa. Näytönohjaimen osalta vastaava lukema on 40%.AMD:lle Raven Ridge on merkittävä julkaisu, sillä se ei ole kyennyt kilpailemaan Intelin ja Nvidian kanssa mobiilimarkkinoista suorituskyvyn ja tehonkulutuksen osalta, joten AMD-kannettavia on nähty lähinnä rajoitetusti budjettikategoriassa. Raven Ridgen myötä Ryzeniä nähtäneen myös premium-luokan kannettavissa, ja työpöytäpuolella AMD on tehnyt jo sopimuksen 5 OEM-valmistajan kanssa suorittimien käytöstä valmiskokoonpanoissa.