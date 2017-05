AMD julkaisee 16-ytimiset Ryzen Threadripper -suorittimet kesällä

AMD julkaisi vastikään kuluttajamarkkinoille suunnatut Ryzen-suorittimet 8-ytimisiin malleihin asti, mutta kesän myötä julkaistaan myös Intelin Skylake-X HEDT-alustaa vastaan kilpailevat parhaimmillaan 16-ytimiset Threadripper-suorittimet.

AMD julkaisee uudet 10/12/14/16-ytimiset suorittimet omalle HEDT-alustalleen, jossa on massiivinen 4096-pinninen LGA-kanta. Intelin HEDT-alustan tavoin käytössä on nelikanavainen muistiohjain sekä maksimissaan 44 PCI Express -kaistaa, mutta AMD ilmeisesti tarjoaa kaikki kaistat myös edullisemmissa malleissa. Whitehaven-koodinimen alla kulkevan piirisarjan nimeksi on huhuttu X390/X399, mikä tuottanee mielenkiintoisia vertauksia Intelin tulevaan X299-piirisarjaan.155 watin TDP-arvolla varustettu huippumalli Ryzen 9 1998X toimii 3,5 GHz perustaajuudella ja 3,9 GHz turbolla. Nopein kellotaajuus on kuitenkin 14-ytimisellä Ryzen 9 1976X -mallilla, jonka turbo-taajuus on 4,1 GHz. Kaikissa malleissa on luonnollisesti myös SMT-tuki, eli huippumalli tarjoaa peräti 32 säiettä.AMD julkaisee suorittimet ilmeisesti kolmannen vuosineljänneksen myötä, ja ne asettuvat kilpailemaan Skylake-X:ää vastaan, joka julkaistaan kesäkuun myötä. Intelin huippumalliksi on uumoiltu 12-ytimistä i9-7920X-mallia, mutta sen julkaisua odotetaan vasta elokuulle.