AMD esitteli ensimmäistä VEGA-näytönohjainta – julkaisu kesäkuussa

AMD piti 15. toukokuuta Financial Analyst Day -tapahtuman, jossa se esitteli tulevaisuudensuunnitelmiaan seuraavan parin vuoden ajalle. Lähitulevaisuuden merkittävin julkaisu onkin näytönohjainpuolen Vega-arkkitehtuuri, joka julkaistaan näillä näkymin kesäkuussa.



Vega Frontier Edition -kortista tulee saatavilla myös nestejäähdytetty malli, mikä saattaa vihjata myös Fury X:n tapaisesta kuluttajamallista

Radeon Technologies Groupin pääjehu Raja Koduri esitteli ensimmäistä Vega-pohjaista näytönohjainta Radeon Vega Frontier Edition, joka julkaistaan kesäkuun loppupuolella ammattilaiskäyttöön. Frontier Editionilla viitataan teknologian edelläkävijöihin, ja AMD:n mukaan korttia markkinoidaankin työasemakäyttöön uusia teknologioita kuten teköälyä kehittäville ammattilaisille.Vaikka Radeon Vega Frontier Edition ei olekaan suunnattu pelikäyttöön, se ei tule todennäköisesti eroamaan merkittävästi pelikäyttöön suunnatuista malleista. Pääeroksi muodostunee todennäköisemmin muistimäärä, sillä Frontier Editionissa on peräti 16 gigatavua HBM2-muistia, ja AMD:n aiempien demojen perusteella kuluttajamalli tyytynee 8 gigatavuun.Muilta osin Frontier Editionissa käytetty Vega 10 -piiri sisältää 4096 stream-prosessoria, mikä on sama lukema kuin edellisen sukupolven Fiji-piirissä ja Fury X -näytönohjaimessa. AMD:n mukaan Vega FE kykenee kuitenkin noin 13 TFLOPSin laskentakykyyn, mikä on 50% enemmän kuin Fury X. Yritys ei ole antanut tarkempia tietoja kellotaajuuksista, mutta suoritinyksiköiden ja laskentakyvyn perusteella kortti toimii n. 1,6 GHz kellotaajuudella, mikä on selvä parannus Fury X:n 1050 MHz kellotaajuuteen. Lisäksi AMD on tehnyt useita muita muutoksia GCN-arkkitehtuuriin erityisesti muistinhallinan puolella, mutta näiden lopullinen vaikutus suorituskykyyn on vielä auki. Suoralla 50% teoreettisella suorituskykylisällä kortti asettuisi GTX 1080:n ja 1080 Ti:n välimaastoon, mutta arkkitehtuurimuutoksilla voi olla myös merkittävä vaikutus käytännön suorituskykyyn.AMD esitteli Vegan suorituskykyä verrattuna edellisen sukupolven Fury X -korttiin, ja erityismaininnan saa FP16-suorituskyky, joka tuplautuu uuden Rapid Packed Math -tekniikan myötä. Tästä on iloa esimerkiksi neuroverkkokehityksessä, mutta pelikäytössä FP16-laskentaa käytetään tällä hetkellä rajatusti tai ei ollenkaan. Vega Frontier Editionin 16 Gt HBM2-muisti on myös tervetullut työasemakäytössä, sillä Fijin 4 Gt muisti teki siitä epäsopivan suurempien datakokonaisuuksien käsittelyyn kovasta laskentakyvystä huolimatta. Vega 10 -piirissä on vain kaksi HBM-pinoa, minkä myötä sillä on 2048-bittinen muistiväylä, eli vain puolet Fiji-piiristä. HBM2:n nopeamman kellotaajuuden myötä lopulliseksi muistikaistaksi muodostuu ~480 Gt/s, joka on pienoinen pudotus verrattuna Fijin 512 Gt/s nopeuteen.AMD oli vaitonainen Vegan tarkemmista suorituskykylukemista, mutta lisää Vegan kuluttajamalleista paljastetaan ilmeisesti Computex-messujen aikaan kesäkuun alussa. Toisaalta AMD on toistaiseksi kertonut Vegan tulevan tällä vuosipuoliskolla, mutta tämä saattaisi viitata vain Vega Frontier Edition -malliin, ja pelikorttien julkaisu saattaisi viivästyä toiselle vuosipuoliskolle. Myös Raja Koduri suositteli pelaajia odottamaan "vielä vähän aikaa pitempään" pelikäyttöön suunnattua Vega-korttia, joka on epäilemättä selvästi edullisempi kuin työasemakäyttöön suunnattu Frontier Edition.