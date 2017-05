Microsoft esitteli uuden tyylin Windowsille – tältä näyttää Fluent Design

Microsoft on esitellyt Build 2017 -tapahtumassa uuden Fluent Designin , jonka on tarkoitus tuoda merkittäviä tyyliuudistuksia Windowsiin ja Microsoftin mobiilisovelluksiin.

Kyseessä on käytännössä seuraaja Metro Designille ja vastine Googlen Material Designille. Windows 8:lle kehitetty kulmikas ja yksinkertainen Metro Design suunniteltiin erityisesti kosketuskäyttöliittymiä ajatellen. Fluent Designin on puolestaan tarkoitus toimia esimerkiksi VR-ympäristössä perinteisempien käyttöliittymien lisäksi. Microsoftin julkaisemassa videoesimerkissä on näytetty, miltä työpöytä ja sähköposti voisivat tulevaisuudessa näyttää.Fluent Designin voisi ensivaikutelmien perusteella sanoa muistuttavan jonkin verran Material Designia, mutta syvyyttä ja liikettä pyritään hyödyntämään enemmän.Fluent Designin tuomia uudistuksia tuodaan Windows 10:een vähitellen. Tulevina kuukausina muutoksia voi odottaa Windows 10 -sovelluksiin ja syksyn Creators Update -päivityksen myötä myös itse Windows-käyttöjärjestelmään.Fluent Design tunnettiin aiemmin nimellä Project Neon ja sen tulosta on spekuloitu jo jonkin aikaa