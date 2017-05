Kotimainen menestyspeli Alan Wake poistuu myynnistä – loppuun luvassa hurja alennusmyynti

Remedy Entertainmentin vuonna 2010 julkaisema Alan Wake poistetaan digitaalisista pelikaupoista. Ennen lähtöään peli on Steamissa 90 prosentin alennuksessa.

Alan Wake poistetaan digitaalisista pelikaupoista maanantaina. Syynä poistoon ovat erääntyvät musiikkilisenssit. Pelin soundtrackillä esiintyvät mm. Poets of the Fall, Depeche Mode ja David Bowie.Remedyn mukaan pelin musiikkilisenssit on tarkoitus uusia, mutta yhtiö ei pysty arvioimaan, koska se tapahtuisi.Alennusmyyntiin kuuluvat myös pelin lisäosat. Vielä on epävarmaa tuleeko peli alennukseen myös muissa kaupoissa, kuten GOG:ssa tai Xbox Games Storessa. Steamissa Sunset Sale -kampanja alkaa tänään kello 20 Suomen aikaa.