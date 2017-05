Intel lanseeraamassa uuden Core i9 -sarjan kesällä?

AMD:n julkaistua uudet Zen-arkkitehtuurin suorittimet vastikään on ilmeisesti herättänyt myös Intelin tekemään muutoksia kesän myötä julkaistaviin uusiin suoritinmallistoihin

Aiempien huhujen mukaan Intel siirsi tulevat Skylake-X ja Kaby Lake-X -alustat elokuun tienoilta jo kesäkuun puolelle vastaukseksi AMD:n Ryzen -suorittimille. Nyt huhut ovat saaneet lisää vahvistusta, ja viimeisimpien tietojen mukaan Inteliltä on tulossa useampi malli parhaimmillaan 12 ytimellä varustettuna, ja uusi HEDT (High End Desktop)-mallisto tullaan ilmeisesti brändäämään i9-sarjaksi.Uuden malliston kärkeen asettuu Core i9-7920X, jossa on 12 ydintä ja tuttu 140 W TDP-arvo. Poikkeuksena L3-muistia on ilmeisesti vain 16,5 Mt, verrattuna i7-6950X:n 25 megatavuun. Huhun mukaan Intel on kasvattamassa L2-välimuistin kokoa peräti nelinkertaiseksi eli 1 Mt kokoiseksi, mikä selittäisi osaltaan L3-välimuistin koon. Tämä malli korvannee nykyisen i7-6950X -mallin Intelin kalleimpana HEDT-suorittimena, ja vaatii luonnollisesti uuden LGA 2066 -kannan ja X299-piirisarjan.Tarjolle tulee myös kolme edullisempaa mallia 10/8/6-ytimellä, ja näille on lupailtu maksimissaan 4.5 GHz Turbo 3.0 -kellotaajuuksia. Kaksi kalleinta mallia tukisi myös 44 PCI-e-kaistaa, kun taas kahdeksan ja kuuden ytimen malleissa kaistoja on vain 28. Core i9-7900X on 10-ytiminen malli, 7820X on 8-ytiminen ja 7800X on edullisin kuusiytiminen Skylake-X -malliston suoritin.Aiemmin huhuissa on myös liikkunut Kaby Lake-X -mallit, jotka ovat näillä näkymin neliytimisiä malleja 112 W TDP-arvolla, ja ne tukevat muista Intelin HEDT-alustan malleista poiketen vain kaksikanavaista muistiohjainta. Käytännössä ne olisivat siis samaa luokkaa nykyisten kuluttajamallien 7700K:n ja 7600K:n kanssa, mutta ilman integroitua näytönohjainta. Kysymysmerkiksi jääkin miten Intel tulee asettelemaan nämä Core i7-7740K ja Core i7-7640K -nimillä kulkevat mallit järkevästi nykyiseen kokonaisuuteen tulevalla LGA 2066 -kannalla.Intelin uskotaan julkaisevan uudet mallit 25 ja 27 viikon välimaastossa kesä-heinäkuun vaihteessa, mutta ilmeisesti kallein 12-ytiminen malli tulee saataville vasta alkuperäisen elokuun aikataulun mukaan.