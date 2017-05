Microsoft esitteli Windowsiin Timeline-ominaisuuden ja uuden pilvileikepöydän

Microsoft on kertonut tänään Build-konferenssissa Windowsin uusista ominaisuuksista. Eilen alkaneessa konferenssissa käsitellään Windows-käyttöjärjestelmän ja sen sovellusten kehitystä.

Kehittäjille suunnatussa tilaisuudessa olivat tänään esillä uusi Microsoft Graph API, joka rakentaa siltaa Windows-tietokoneiden ja mobiililaitteiden välille. Uusista ominaisuuksista oli esitteillä muun muassa Timeline sekä aploodit saanut pilvileikepöytä.Timeline on älykäs ominaisuus, joka esittelee aikajanalla viimeisimmät keskeneräiset projektit. Ominaisuus päivittää sisällön automaattisesti niin kaikille Windows-laitteilla kuin mobiililaitteilla, olivatpa ne Windows-, Android- tai iOS-laitteita. Se ei kuitenkaan lataa esimerkiksi keskeneräisiä dokumentteja, vaikka esittäkin tiedostot laitteessa. Vasta tiedoston avaaminen lataa sen, jolloin säästetään datasiirtoa sekä tallennustilaa.Timelinea odotetumpi ominaisuus oli kuitenkin uusi pilvileikepöytä, joka sai suuret aplodit, kun esittelijä kysyi kuinka moni on joutunut lähettämään itselleen sähköpostin, jotta sai esimerkiksi kuvan tai linkin helposti laitteesta toiseen. Pilvileikepöydällä kopioitu sisältö siirtyy automaattisesti muihin laitteisiin, jopa iPhoneen tai Android-puhelimeen, ja on valmiina liittämistä varten.Ominaisuudet vaativat tietysti Graph-tuen sovelluksilta, joita esiteltiin Microsoftin tuotteiden lisäksi mm. Androidin SwiftKey-näppäimistön avulla.Windowsin Creators Update -päivitys, joka tuo oheiset ominaisuudet ja paljon muuta, saapuu syksyllä.