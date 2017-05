Microsoftin Surface Pro ei saa jatkoa kenties vuosiin

Microsoftin tämän kuun alussa järjestämä julkistustilaisuus poiki yhden Microsoftin odotetuimmista laitejulkaisuista vuosiin. Esitelty Surface Laptop on perinteinen kannettava tietokone, joka ei haasta Surface Bookin tai Surface Pro -malliston kikkoja.

Mutta missä on uusi Surface Pro? 2015 syksyllä esitellyn Surface Pro 4:n (kuvassa) seuraajaa ei esitelty, mutta onhan Microsoftilla tulossa pian uusi tapahtuma. CNET on kuitenkin saanut selville, ettei Surface Pro 5:ttä kannata odottaa seuraavastakaan tilaisuudesta.Itseasiassa Microsoftin Surface-puolen pomo Panos Panay vihjasi haastattelussa, ettei uutta Surface Prota kannata odottaa turhan aikaisin. Herran mukaan nykyisen Pro 4:n elinkaari on helposti vielä viisi vuotta. Panayn mukaan Microsoft tulee esittelemään seuraajan, kun jotain merkittävää uutta on tarjota kuluttajille. Tällä hän ei tarkoita uusia suorittimia tai muita pieniä parannuksia, vaan mullistavempia kokemuksellisia uudistuksia.Niinpä voikin olla, että Surface Pro -tablettilinjasto ei päivity vielä vuosikausiin. Ehkäpä Microsoft on tajunnut, ettei tablettimarkkinoista ole sittenkään korvaamaan PC-laitteita ja vuosittainen julkaisutahti – tai edes julkaisu joka toinen vuosi – ei ole järkevää niin pienen marginaalin laitteille.