Microsoft esitteli Windows 10 S:n – Tarkoitettu erittäin halpoihin tietokoneisiin

Microsoft paljasti tänään New Yorkissa uuden Windows 10 S -käyttöjärjestelmätuotteen, jonka avulla yhtiö toivoo pystyvänsä valloittamaan koulutussektorin markkina-asemat itselleen takaisin. Parin viime vuoden aikana kouluissa eri puolilla maailmaa on alettu suosia edullisia Chromebook-kannettavia.



Windows 10 S on niin sanotusti suoraviivaistettu käyttöjärjestelmä, joka on tarkoitettu käyettäväksi noin 189 dollaria maksavissa tietokoneissa. Ensimmäiset Windows 10 S -tietokoneet tulevat markkinoille tulevana kesänä, eli sopivasti elokuussa alkavaa Back to School -sesonkia ajatellen.



Uusi käyttöjärjestelmä eroaa nykyisestä Windows 10 -tarjonnasta erityisesti siinä, että S:ssä ei voi suorittaa lainkaan perinteisiä Win32-sovelluksia. Käyttöjärjestelmä tukee ainoastaan uudempia UWP-sovelluksia, joita jaetaan Microsoftin oman Windows Store -sovelluskaupan kautta. Microsoftin mukaan se saa tätä kautta tiukemmin otteen ohjelmien päivittämisestä ja kirjautumisrutiineista, jolloin ohjelmat eivät pääse esimerkiksi kuormittamaan tietokoneen käynnistystä ja hidastamaan sitä (hidas kirjautuminen voi aiheuttaa ongelmia luokassa opettamisen aloittamisessa).



Windows 10 S tukee myös pilvipohjaista päätelaitehallintaa (Intune) sekä OneDrive-synkronointia.