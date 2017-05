Uuden Windows 10 S:n ongelmat eivät hidasta Surface Laptopin ostajia

Microsoft on tänään esitellyt uuden Windows 10 S -käyttöjärjestelmän sekä yhtiön ensimmäisen perinteisen läppärin, Surface Laptopin. Windows 10 S on nk. lite-versio Windows 10 -käyttöjärjestlemästä. Sen suurin ero on sovellusten asennus, joka onnistuu S-versiossa ainoastaan sovelluskaupasta.

Vaikka uutuuslaite Surface Laptop saapuu esiasennettuna Windows 10 S:llä, niin tiedossa on onneksi hyviä uutisia sovellusvapaudesta huolehtivalle.Microsoft on kertonut The Vergen mukaan , että Windows 10 S on mahdollista päivittää Windows 10 Pro -versioon ylimääräisellä 49 dollarin päivitysmaksulla, jonka jälkeen koneeseen pystyy asentamaan sovelluksia myös muualta kuin Windows Store -sovelluskaupasta. Tämän maksun voi kuitenkin ohittaa, mikäli kuuluu Surface Laptopin ostajiin tämän vuoden puolella.Tiettävästi kaikilla muilla Windows 10 S -laitteilla ja myös Surface Laptopin kohdalla ensi vuodesta alkaen päivitys on maksullinen.Microsoft tarjoaa Surface Laptopin kylkiäiseksi myös ilmaista Office 365 lisenssiä ensimmäiseksi vuodeksi. Office 365 -tarjoukset ovatkin olleet laitteiden kylkiäisinä hyvin tavallisia. Office 365 saapuu pian Windows Storeen, jolloin sitä voi käyttää Surface Laptopilla ja muilla Windows 10 S -laitteilla ilman päivitystä Pro-versioon.