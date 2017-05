Microsoftin uusi Surface Laptop: Keveämpi, ohuempi ja nopeampi kuin MacBook Air

Microsoft on julkistanut tänään yhtiön ensimmäinen todellisen läppärin. Kyseessä ei ole Surface Bookin tai muiden Surface-laitteiden tapaan hybridi tai tabletti, vaan aito kannettava.

Surface Laptop on 13,5 tuuman ja 3:2-kuvasuhteen näytöllä varustettu kannettava, jonka on määrä haastaa Applen edullisimmat kannettavat tietokoneet, kuten MacBook Air. Näyttö on yhtiön mukaan ohuin mitä on läppäreihin on laitettu ja se tarjoaa 3,4 miljoonaa pikseliä eli resoluutio on QHD-luokkaa eli 2256 x 1504.Laitteen esitelleen Panos Panayn mukaan potkua i5- ja i7-suorittimilla varustetusta laitteesta löytyy parhaimmillaan puolet MacBook Airia enemmän ja lisäksi akkukesto on mukavat 14,5 tuntia videokatselua. Yhtiön mukaan Surface Laptop on lisäksi ohuempi ja alle 3 paunan painoisena kevyempi kuin MacBook Air.Näppäimistöä ympäröi Surface Pro 4:n näppäimistön tavoin alcantara ja taustavalaistun näppäimistön painallusten syvyys on saatu kasvatettua 1,5 millimetriin. Laitteeseen tulee esiasennettuna uusi Windows 10 S, jonka päivittäminen Pro-versioon on valitettavasti maksullista. Lue lisää Windows 10 S:stä täältä Laittesta löytyy yksi USB 3.0 -portti, kuulokeliitin, mini DisplayPort -liitin sekä SurfaceConnect-portti.Uutuuslaite saapuu neljänä värivaihtoehtona: platina, burgundi, koboltinsininen sekä grafiittikulta. Surface Laptopin edullisin i5/4GB/128GB-versio alkaa 999 dollarista ja toimitukset alkavat ainakin Yhdysvalloissa kesäkuun 15. päivä. Suomeen saapumisesta tai eurohinnasta ei ole vielä tietoa.