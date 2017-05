Microsoftin uuden Surface Laptopin Suomi-lisä ja -saatavuus selvisivät

Microsoft esitteli aiemmin tänään uuden Surface Laptopin , jolla se haastaa mm. Applen MacBook Airin. Julkistustilaisuudessa yhtiöstä kerrottiin, että laitetta myydään 999 dollarin alkaen-hintaan, mutta valitettavasti Suomi-lisä paljastuu Microsoftin suomenkielisestä pressistä.

Hyvät uutiset ovat, että Windows 10 S:llä saapuva Surface Laptop saapuu myös Suomessa myyntiin heti 15.6. kuten Yhdysvalloissakin, joten aiempien Surface-laitteiden heikko Suomi-saatavuus on kumottu. Valitettavasti hinnan osalta ei olla päästy vielä pariteettiin Amerikan kanssa, vaan Suomi-lisä löytyy tälläkin kertaa.Alkaen-malli (Core i5/4GB/128GB) maksaa Suomessa nimittäin 1169 euroa, joka on noin 1277 Yhdysvaltain dollaria. Niinpä halvimmassa mallissa on yli neljännes Suomi-lisää. Muiden mallien hinnat ovat 1499e (i5/8GB/256GB), 1829e (i7/8GB/256GB) ja 2549e (i7/16GB/512GB), jotka ovat myös n. 25 prosenttia suuremmat kuin Yhdysvalloissa.Mikäli kuitenkaan Suomi-lisä ei haittaa, sillä onhan läppäri komea ja varsin kyvykäs alle 1200 euron laitteeksi, niin ennakkotilaukset ovat alkaneet samantien Microsoft Storessa ja pian myös jälleenmyyjillä.