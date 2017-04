Fanit loivat alkuperäisen Tomb Raider -pelin selaimeen

Ensimmäistä kertaa 1996 julkaistu peli Tomb Raider on yksi modernin pelaamisen klassikoita. Sittemmin jo 90-luvulla suosittu peli on muuntunut yhdeksi maailman suosituimmaksi pelisarjaksi, joka on poikinut myös elokuvia ja muuta spin-off-sisältöä.

Kuvat Lara Croftin kehityksestä muutamasta polygonista liki fotorealismiin ovat tuttuja monelle, mutta kuinka moni nykypelaajista on edes kokeillut alkuperäistä peliä? Onneksi siihen on nyt mahdollisuus entistä helpommin, kiitos toimeliaan ja osaavan faniporukan.Koska alkuperäisen pelin lähdekoodi on visusti Square Enixin holvissa, niin porukka kehittäjiä päätyi luomaan oman avoimeen lähdekoodiin perustuvan OpenTomb-projektin, kertoo Polygon . Nyt projekti on poikinut pelin verkkoon, jossa City of Vilcabamba -tasoa pääsee pelaamaan. Mikä mukavampaa, niin pelaaminen onnistuu täysin verkkoselaimesta.Niinpä jos nostalgiatrippi kiinnostaa tai et ole koskaan edes kokeillut peliä, niin nyt siihen on oiva tilaisuus. Pääset kokeilemaan peliä täältä