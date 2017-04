Kuinka suosittu StarCraft on Koreassa? Presidenttiehdokas julkaisi uusia karttoja peliin

Iänikuinen kysymys tuntuu olevan kuinka nuoriso saadaan kiinnostumaan politiikasta. Ehkäpä Yhdysvalloissa Trump yritti houkutella nuoria rosoisella tekstillä ja Suomessa koulutuspolitiikan tuominen keskiöön lienee suosituin tapa, mutta Etelä-Koreassa on vihdoin löydetty kenties se oikea metodi.

Samalla, kun Ranskassa käytiin vaalien ensimmäinen kierros, niin Etelä-Koreassa käydään kovaa kampanjaa omissa presidentinvaaleissa. Yksi merkittävimmistä ehdokkaista on Moon Jae-in, joka on löytänyt kenties parhaimman tavan tavoittaa nuoret äänestäjät.Moon Jae-in on tiedostanut, että Blizzardin vuosien takainen (ja hiljattain ilmaiseksi julkaistu sekä pian 4K-aikaan päivittyvä ) StarCraft on käsittämättömän suosittu kotimaassaan. Koreassa StarCraft-pelisarja on valtaisan suosittu ja huippupelaajat ovat maan suurimpiin lukeutuvia julkkiksia.Niinpä Moon Jae-in on julkaissut kampanjasivustollaan peliin kaksi uutta karttaa, kertoo Kotaku Kartat ovat jo muuten tuttuja, mutta mineraalit muodostavat kartoissa keskellä suuren "1 Moon Jae-in"-tekstin. Ehkäpä kampanjaa vetävät ovat myös tiedostaneet, että karttojen tasapainoa ei passaa mennä käpälöimään mahdottomasti, sillä kymmenen kilpavuoden aikana niihin on kehittynyt tietynlainen pelityyli. (Todennäköisimmin karttojen tekoon ei ole viitsitty keskittyä kovinkaan paljoa.)