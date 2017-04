Intelin mullistavasta Optane-muistista ensimmäiset testitulokset

Intelin ja Micronin pitkään promoama 3D Xpoint -muistiteknologia on vihdoin tekemässä tuloa markkinoille. Teknologian lanseeraa ensimmäisenä Intel omilla palvelin- ja yritysympäristöihin tarkoitetuilla Optane-muisteilla. Aiemmin Lenovo on kertonut lisäävänsä muutamiin kannettaviin hybridimuistin, jossa yhtenä osana on pieni Optane-asema.

3D Xpointia markkinoidaan lähes yhtä nopeana muistina kuin DRAM-tyyppinen käyttömuisti, mutta sen muistitiheys on kuitenkin nelinkertainen. Teknologian tarkoituksena ei ole kuitenkaan korvata DRAMia, vaan NAND-pohjaiset muistit SSD-asemista ja -korteista.Kuten aina uuden teknologian kohdalla, hinta kuitenkin sen verran korkea (nelinkertainen NANDiin nähden), että massamarkkinoille tuote ei vielä kunnolla sovellu. Esimerkiksi markkinoille tullut 375 gigatavun Optane SSD DC P4800X -muisti maksaa 1520 dollaria, johon ilmeisesti vielä päälle osavaltiokohtainen arvonlisävero.Jos Optanen suorituskyky kiinnostaa, niin kannattaa lukea AnandTechin arvostelu . Intel ei kuitenkaan antanut testaajille vapaita käsiä, vaan testaukset piti suorittaa Intelin valvomissa olosuhteissa. Tiedonsiirtonopeuksien osalta Optane-muistit eivät välttämättä ole mitenkään mullistavan nopeita, mutta sen vahvuudet tulevat esiin parhaiten lyhyitä latenssiaikoja vaativissa tehtävissä.