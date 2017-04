Microsoftin Surface Book saapui vihdoin Suomeen – Hintalappu voi hirvittää

Microsoftin Surface Book -kannettava on vihdoin saapunut myös Suomeen. Tietokoneen myynti alkoi tänään ja ennakkotilauksia alettiin ottaa vastaan jo viime viikolla.

Alkuperäinen Surface Book esiteltiin jo vuoden 2015 lopulla, mutta viime syksynä Microsoft esitteli siitä parannetun painoksen, josta löytyy esimerkiksi Nvidian tehokkaampi GeForce GTX 965M -grafiikkaohjain. Halvimmassa mallissa käytetään Intelin grafiikkaohjainta. Kaikissa malleissa on 13,5 tuuman ja 3000x2000 pikselin PixelSense-kosketusnäyttö, jonka voi halutessaan irrottaa kannettavan näppäimistötelakasta.Edullisemmille Core i5 -malleille luvataan 12 tunnin akkukestoa ja kalliimmissa Core i7 -malleissa akkukesto on 16 tunnin luokkaa. Muistin määrä vaihtelee kahdeksasta 16 gigatavuun ja tallennustilaa on saatavilla 128–1024 gigatavua (SSD).Kokoonpanojen hintaspektri on leveä: halvimmillaan Surface Bookin saa 1699 eurolla, mutta kalliimmasta mallista joutuu pulittamaan 3999 euroa.