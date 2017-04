Blizzard toi kulttipelinsä ladattavaksi ilmaiseksi

Peliyhtiö Blizzard tunnetaan erityisesti kolmesta pelisarjastaan, jotka on brändätty supervahvasti. Kolmikko on tietysti oman pelityyppinsä muodostanut Diablo, maailman suosituimman MMORPG-pelisarjan pohjalla oleva Warcraft sekä RTS-kilpapelaamisen aloittanut Starcraft. Blizzard on tuonut nyt näistä jälkimmäisen ladattavaksi täysin ilmaiseksi.

Odotellessa Blizzardin tulevaa 4K-versiota liki 20 vuoden takaisesta klassikosta yhtiö on päättänyt tarjota faneille ilmaisherkkua. Alkuperäisen StarCraftin ja sen jatko-osa Broodwarsin nykykoneille suunnattu versio on tuotu yhtiön sivuilla täysin ilmaiseksi lataukseksi.StarCraftiä voi pelata niin yksin- kuin moninpelinä täysin ilmaiseksi ja peli toimii niin Windows- (aina Windows 7:stä uusimpaa Windows 10:een) ja macOS-alustoilla. Kyse ei siis ole uudelleen masteroidusta StarCraftistä, vaan nimenomaan alkuperäisillä grafiikalla varustetusta alkuperäispelistä, jota on tosin patchien avulla parannettu ajan saatossa.Nyt ei muuta kuin suuntaus kohti tätä osoitetta , sillä kukapa ei tarvitsisi lisää Pyloneita.