Tehokäyttäjien kaipaama ominaisuus tulossa Windowsiin – Välilehdet Exploreriin

Välilehtiin perustuva käyttöliittymä on levinnyt kulovalkean tavoin nettiselaimien keskuudessa ja nykypäivänä on vaikea kuvitella käyttävänsä verkkopalveluita ilman kätevää välilehdeltä välilehdelle pomppimista. Tiedostonhallinnassakin siitä voisi olla paljon iloa, mutta toistaiseksi yleistyminen on tapahtunut hitaasti.

Linux-järjestelmissä välilehtiin perustuvat tiedostonhallintaohjelmat ovat olleet arkipäivää jo pitkään ja macOS:ään Apple lisäsi sellaisen Mavericks-version yhteydessä vuonna 2013. Nyt samainen ominaisuus on tulossa myös Windowsiin – tai ainakin Microsoft testaa sellaista parhaillaan.Itse asiassa kyseessä on paljon laajempi ominaisuus kuin Windows Exploreriin lisätty ominaisuus: Microsoft haluaa mahdollistaa välilehtien käytön kaikissa universaaleissa ja Win32-pohjaisissa Windows-sovelluksissa. Tällä tavoin työpöydän voi pitää siistissä järjestyksessä, vaikka tarvitseekin käyttöön useita näkymiä samasta sovelluksesta.Microsoftin välilehtikokeilusta uutisoineen Windows Centralin mukaan ohjelmistojätti testaa edelleen ominaisuutta ja pohtii vielä monia käytännöllisiä seikkoja, kuten onko välilehdet oletuksena päällä vai ei. Tällä haavaa ei tiedetä koska välilehdellä varustettu Windows Explorer lisätään Windows 10:een.