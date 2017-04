Windows 10:lle julkaistu iso päivitys – Ladattavissa ilmaiseksi

Microsoft on aloittanut Creators Update -päivityksen jakelun Windows 10 -tietokoneille. Ilmainen päivitys on saatavilla kaikialla maailmassa.



Ohjelmistojätti summaa vuosipäivityksen sisältämät keskeisimmät uudistukset seuraavasti: "Windows 10 Creators Update on suunniteltu sytyttämään ihmisten luovuus tarjoamalla muun muassa 3D- ja yhdistetyn todellisuuden ominaisuuksia, kehittyneempiä pelikokemuksia, uusia Microsoft Edge -selainominaisuuksia sekä parannetut tietoturva- ja tietosuojatoiminnot."



Käytännössä Windows 10 sisältää uuden kolmiulotteisia sisältöjä tukevan Paint 3D:n, jonka avulla voi näppärästi luoda kolmiulotteisia virtuaalisisältöjä esimerkiksi HoloLens-laseja varten. PC-pelaajille on tarjolla sisäänrakennettu tuki Beam-suoratoistopalvelulle sekä Game Mode -pelitila, jota käyttämällä pelaaja voi varmistaa kokoonpanonsa resurssien kohdentumisen juuri peliin. Microsoft Edge -selain kuluttaa aiempaa vähemmän virtaa, minkä lisäksi sen avulla voi katsoa Ultra HD -sisältöjä Netflixistä.



Microsoft suosittelee odottamaan, että Windows 10 lataa Creators Update -päivityksen automaattisesti koneelle.